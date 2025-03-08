Халат на военную форму: женщины-медики рассказали о службе в зоне СВО

Татьяне Кривощековой, старшему ординатору-анестезиологу и реаниматологу интенсивной терапии, хватает нескольких минут на то, чтобы сменить военную форму на хирургический костюм и добраться до операционной. Она следит за показателями – все ли проходит хорошо. Переживает, как и всегда. Ведь на кону человеческая жизнь, сейчас здесь не редко спасают наших героев, участников СВО.

«Когда приезжают обезвоженные, раненые, с тяжелыми ранениями, ты им делаешь болючие процедуры, но после этого им становится легче, им начинает поступать раствор в вены, им становится не больно, и они тебе сухими губами говорят спасибо – вот это оно и есть, ради чего мы работаем», - рассказала Татьяна.

Выпускница первого набора женщин Военно-медицинской академии. В профессию пошла по зову сердца. Как и Елена Зубринович, главная медсестра с опытом работы 30 с лишним лет. Коллеги называют ее не иначе, как образцом ответственности.

«Медицина – это все-таки борьба за жизнь. И если ты этого не понимаешь, то тебе очень сложно внедряться в эту профессию, достигать в ней чего-то, стремиться к каким-то высотам», - пояснила Елена.

Рядовым медицинской службы Наталья отслужила год. В госпитале в ЛНР. Делала все, что в ее силах, для восстановления бойцов после ранений, часто очень тяжелых.

«Я прошла всю медкомиссию, всех психологов, отжимания, приседания. Помню, приседала 40 раз, кардиограмму сдавала, говорю: вы что, я же бабушка! А мне говорят: вы больше не бабушка, вы теперь солдат», - рассказала участница СВО Наталья.

В зону СВО Наталья пошла добровольцем. И работа там, за ленточкой, поменяла ее жизнь полностью, оставив неизменным лишь творчество - Наталья пишет картины.

«И больно за них было, и жалко их, и плакали. Потом постепенно все это сглаживается, понимаешь, что иначе работы не будет, нельзя так», - поделилась Наталья.

Юлия - медсестра-анестезиолог. Звание младший сержант. 13 лет служит в Североморском госпитале, где сейчас проходят лечение участники спецоперации. Для бойцов Юлия всегда найдет доброе слово. Она выслушает, поддержит даже после суток дежурства, как сегодня, когда все время на ногах.

«Работа у нас очень интересная, особенно здесь, в операционной. Пациенты же всегда разные. Поэтому каждый раз ощущение, что ты первый раз пришел, с пациентом общаешься, взаимодействуешь. Нет такого, что приелось или надоело», - рассказала младшая сестра-анестезист Юлия.

Именно от профессионализма, в том числе, медсестер, от их чуткости, - во многом зависит настроение, витающее в палатах, а значит и выздоровление пациентов. При этом женщины-медики героинями себя не считают. Они говорят так – мы просто делаем свою работу. А она как раз в том и заключается, чтобы спасать жизни.