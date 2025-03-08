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Столичные власти напомнили о бесплатных парковках 8 марта

Бесплатно припарковаться можно будет во всех зонах, даже в тех, где действуют тарифы – 380, 450 и 600 рублей в час.
Сергей Лебедев 2025-03-08 11:14:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня в честь Международного женского дня власти отменили платную парковку на улицах Москвы. Об этом напомнил заместитель столичного градоначальника Максим Ликсутов.

«Традиционно по решению мэра Москвы Сергея Собянина в государственные праздники парковка в Москве бесплатна для всех автомобилистов», - отметил чиновник.

Он уточнил, что платно продолжат работать парковки со шлагбаумом.

Ранее Максим Ликсутов сообщал, что в Москве ужесточат правила аренды электросамокатов. Для пользования транспортным средством потребуется верификация через Mos ID и, соответственно, учетная запись на mos.ru. Предполагается, что данная меры не допустит в сервис проката детей и подростков.

#Москва #Сергей Собянин #8 марта #парковка #Международный женский день #максим ликсутов
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