Москвичам посоветовали не менять резину на летнюю до начала апреля

Водителям в Москве стоит подождать до начала апреля в вопросе смены зимней резины на летнюю, и не спешить делать это сейчас, рассказал в беседе со «Звездой» метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в этом месяце стоит ожидать традиционное мартовское возвращение морозов, в том числе прогнозируется гололедица на дорогах в вечернее время суток.

«Несмотря на то, что на улице сейчас рекордное, практически апрельское тепло, и как раз среднесуточная температура воздуха вышла на +5 и выше - это как раз то критериальное значение, после которого принимается значение на переобувку, но стоит понимать, что такое аномальное тепло продержится около недели», - предупредил метеоролог.

Он добавил, что хотя показатели не будут экстремальными, тем не менее для шин будут некомфортные температурные условия.

«Стоит дождаться апреля, и тогда уже смело переобуваться», - заключил Тишковец.

Напомним, в праздник 8 Марта жителей столицы порадует погода с температурой до 8 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.