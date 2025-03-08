МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам посоветовали не менять резину на летнюю до начала апреля

В этом месяце еще ожидается традиционное мартовское возвращение холодов, в том числе в вечернее время суток может наблюдаться гололедица.
Елизавета Кондрикова 2025-03-08 11:30:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Водителям в Москве стоит подождать до начала апреля в вопросе смены зимней резины на летнюю, и не спешить делать это сейчас, рассказал в беседе со «Звездой» метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в этом месяце стоит ожидать традиционное мартовское возвращение морозов, в том числе прогнозируется гололедица на дорогах в вечернее время суток.

«Несмотря на то, что на улице сейчас рекордное, практически апрельское тепло, и как раз среднесуточная температура воздуха вышла на +5 и выше - это как раз то критериальное значение, после которого принимается значение на переобувку, но стоит понимать, что такое аномальное тепло продержится около недели», - предупредил метеоролог.

Он добавил, что хотя показатели не будут экстремальными, тем не менее для шин будут некомфортные температурные условия.

«Стоит дождаться апреля, и тогда уже смело переобуваться», - заключил Тишковец.

Напомним, в праздник 8 Марта жителей столицы порадует погода с температурой до 8 градусов тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.

#Москва #Погода #водители #Март #Евгений Тишковец #наш эксклюзив #метеоролог #летняя резина #зимняя резина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 