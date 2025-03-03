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Вильфанд пообещал москвичам восемь градусов тепла 8 Марта

Вместе с потеплением в столицу также придет повышение атмосферного давления, предупредил метеоролог.
Елизавета Кондрикова 2025-03-03 12:30:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В субботу, 8 марта, в Москве будет наблюдаться температура на 5 градусов выше климатической нормы - от 4 до 8 градусов тепла, сделал в разговоре со «Звездой» прогноз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу, 8-го числа, давление повысится, будет меньше облаков, ночью температура будет пониже, от нуля до -5 градусов, а дневные температуры - 4-8 градусов», - сказал специалист.

В целом с пятницы, 7 марта, в столице ожидается повышение температуры и атмосферного давления на фоне перемещения воздушных масс с юго-запада, пояснил Вильфанд. Осадков станет меньше, ночью будет около нуля.

Напомним, во вторник и среду на праздничной неделе москвичам обещали от 2 до 4 градусов выше нуля и небольшой снег.

#праздник #Погода #Весна #потепление #8 марта #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #Гидрометцентр России
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