Вильфанд пообещал москвичам восемь градусов тепла 8 Марта

В субботу, 8 марта, в Москве будет наблюдаться температура на 5 градусов выше климатической нормы - от 4 до 8 градусов тепла, сделал в разговоре со «Звездой» прогноз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу, 8-го числа, давление повысится, будет меньше облаков, ночью температура будет пониже, от нуля до -5 градусов, а дневные температуры - 4-8 градусов», - сказал специалист.

В целом с пятницы, 7 марта, в столице ожидается повышение температуры и атмосферного давления на фоне перемещения воздушных масс с юго-запада, пояснил Вильфанд. Осадков станет меньше, ночью будет около нуля.

Напомним, во вторник и среду на праздничной неделе москвичам обещали от 2 до 4 градусов выше нуля и небольшой снег.