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Reuters: в США планируют ослабить санкции против РФ в сфере энергетики

Работа по возможному снятию санкций против РФ поручена Минфину США.
Виктория Бокий 2025-03-08 00:22:15
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

В США рассматривают возможность ослабления санкций против России в сфере энергетического сектора при достижении договоренностей между Москвой и Киевом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Правительство США изучает способы ослабления санкций в отношении энергетического сектора России в рамках широкого плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», - говорится в сообщении.

По данным агентства, Белый дом поручил американскому Минфину рассмотреть этот вопрос в преддверии ожидаемых переговоров между президентами России и США.

Отмечается, что эта работа, порученная Минфину США, позволит Вашингтону быстро отменить санкции против РФ в случае мирного соглашения.

В понедельник, 3 марта, агентство сообщало о планах Белого дома по возможному снятию санкций против России. По его данным, разрабатываются предложения по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц, в том числе некоторых бизнесменов.

#сша #санкции #Белый дом #минфин сша #снятие санкций
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