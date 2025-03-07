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Гладков сообщил о жертвах и пострадавших в ДТП в Белгородской области

Накануне вечером столкнулись два автобуса, трое пострадавших находятся в больнице, одного доставили в тяжелом состоянии.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 08:28:59
© Фото: vvgladkov, Telegram © Видео: vvgladkov, Telegram

Число жертв в результате ДТП на дороге, ведущей к Новому Осколу Белгородской области, выросло до шести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое пострадавших находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей», - написал Гладков в своем Telegram.

Следственные органы проведут расследование случившегося. По словам губернатора, водитель микроавтобуса взял на себя ответственность за ДТП, но Гладков призвал не делать поспешных выводов и дождаться выводов специалистов.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Новооскольском округе, изначально было известно о пяти погибших.

#в стране и мире #белгородская область #ДТП #пострадавшие #автобус #жертвы #Вячеслав Гладков
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