Гладков сообщил о жертвах и пострадавших в ДТП в Белгородской области

Число жертв в результате ДТП на дороге, ведущей к Новому Осколу Белгородской области, выросло до шести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое пострадавших находятся в больнице, один - в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов, в одном из которых находились 11 наших взрослых жителей», - написал Гладков в своем Telegram.

Следственные органы проведут расследование случившегося. По словам губернатора, водитель микроавтобуса взял на себя ответственность за ДТП, но Гладков призвал не делать поспешных выводов и дождаться выводов специалистов.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в Новооскольском округе, изначально было известно о пяти погибших.