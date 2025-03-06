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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

Губернатор Белгородской области, вместе с начальником ГУ МЧС по региону направился на место ДТП.
Ян Брацкий 2025-03-06 22:01:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Не менее пяти человек погибли в результате серьезной аварии в Новооскольском округе Белгородской области. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Большая авария. Минимум пять погибших, много пострадавших. Такую предварительную информацию сейчас получил», - рассказал Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что немедленно выезжает на место происшествия вместе начальником областного главка МЧС Сергеем Потаповым.

Других подробностей происшествия не приводится. Гладков пообещал позже проинформировать о ходе расследования инцидента.

#белгородская область #Трагедия #ДТП #МЧС России #Гладков
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