Медик с позывным Оса рассказала, как спасла десятки жизней на СВО

На передовой в зоне специальной операции ежедневно трудятся военные врачи. Так, например, на Краснолиманском направлении работает медсестра с позывным Оса. Татьяна до СВО 20 лет работала анестезиологом. Впервые она подписала контракт на шесть месяцев, но вот уже два с половиной года спасает наших бойцов.

На передовой медикам приходится работать под постоянными обстрелами и рискуя жизнью. Их машины являются приоритетной целью для украинских боевиков.

«Эвакуация прошла блестяще. Эвакуировали шестерых бойцов. Работали в три экипажа в разных местах. И за всеми тремя экипажами противник ведет охоту дронную. Но нам повезло. Опыт. Уходим, обманываем, хитрим. Мальчишки все в госпиталях», - рассказывает «Оса».

Дома женщину ждут двое сыновей. Новость о продлении контракта родные восприняли не легко.

«Шок, слезы. Все рассчитывали, что на полгода. Но решающее слово было за мамой, когда она сказала: "ты не вздумай только убегать, не вздумай трусить"», - вспоминает Татьяна.

Двое сыновей гордятся своей мамой. Мальчишки знают, что она помогает всем. Даже тем, кто охотится на нее. Не раз приходилось спасать раненых всушников.

«Раненые были четыре военнослужащих. Мы их собрали. Я оказывала помощь... Как разница - противник или не противник? Он же раненый», - отмечает «Оса».

Татьяна признается, что порой бывает тяжело и тоскливо вдалеке от дома. Но она не жалеет о своем выборе и гордится тем, что ни один раненый не скончался в эвакуационной машине.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала о работе эвакуационных групп на Красноармейском направлении.