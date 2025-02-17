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Бег каждый день: как военные моряки эвакуируют раненых в зоне СВО

Эвакуационная группа выполняет задачи каждый день и под постоянными ударами дронов.
Игорь Лапик 2025-02-17 20:21:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Постоянная ротация, эвакуация раненых, подвоз продуктов и топлива являются залогом успеха любого наступления. На Красноармейском направлении специальной операции эту важную задачу выполняют бойцы мотострелкового батальона Балтийского флота полка ВМФ.

Работать им приходится под постоянными ударами дронов. Часть пути военные преодолевают пешком, неся на себе провизию, керосин и батарейки к рациям. Каждый рюкзак весит по 50 килограмм. На транспорте не подъехать - сожгут.

«Бегать приходится каждый день. Очень часто в рвах враг ставит датчики движения. Проходим датчик, и на нас сразу FPV-дроны летят. У нас есть минута-полторы. Постоянные обстрелы», - рассказывает боец с позывным Дон.

На передний край еду можно доставить и при помощи беспилотного летательного аппарата. Объем небольшой, но быстро и без риска для жизни.

Но самая важная миссия - это спасение раненых. Эвакуационная группа военных моряков выполняет задачи каждый день.

Ранее «Звезда» рассказывала, как подразделения подвоза горюче-смазочных материалов 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг» круглосуточно обеспечивают заправку техники, задействованной на передовой. Перед отправкой на линию соприкосновения каждая партия топлива проходит строгий контроль.

#ВМФ #Балтийский флот #эвакуация #наш эксклюзив #ротация #СВО #красноармейское направление
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