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Депутат Госдумы назвал блефом угрозы Макрона в адрес России

У Франции попросту нет достаточных средств на борьбу с РФ.
Сергей Лебедев 2025-03-07 06:56:18
© Фото: CAP, PLF, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Угрозы французского президента Эмманюэля Макрона в адрес России являются блефом. У него попросту не средств на противостояние с нашей страной. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Всего его угрозы - это блеф. Никаких возможностей тратить сотни миллионов и миллиарды на борьбу с Россией на самом деле нет. Кстати говоря, Урсула фон дер Ляйентоже блефует, рассказывая о каких-то огромных деньгах», - отметили депутат.

Однако, добавил Константин Затулин, Европу нельзя сбрасывать со счетов. У нее еще остаются определенные возможности.

Напомним, ранее в беседе с телеканалом «Звезда» политолог Павел Данилин отметил, что Эммануэль Макрон выпячивает то, чего у него нет, когда говорит о «французском ядерном зонтике» над Европой.

#Россия #Франция #Украина #между тем #Европа #Урсула фон дер Ляйен #Эмманюэль Макрон #константин затулин
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