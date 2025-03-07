Россия хочет мира на Украине, а Лондон возглавляет тех, кто этому сопротивляется, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Sky News.

В программе «Мир с Ялдой Хаким» Келин отметил, что Великобритания, Франция ​​и другие европейские страны не хотят положить конец украинскому кризису.

«Нам нужен очень серьезный подход и очень серьезное соглашение обо всем этом - и о безопасности в Европе», - сказал посол.

Дипломат исключил возможность присутствия миротворцев НАТО на Украине, предложенную премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Келин подчеркнул, что Москва хочет видеть Украину как нейтральное и безъядерное государство.

Российский посол сказал, что он не удивлен изменением позиции США относительно спецоперации России на Украине.

«Дональд Трамп знает историю и сильно отличается от европейских лидеров», - добавил он.

Келин подчеркнул, что нынешняя территориальная ситуация должна быть признана. По его словам, «американцы на самом деле понимают реальность».

Ранее в МИД России сообщили, что Россия ждет формирования команды переговорщиков со стороны США, после чего Москва будет готова назначить своего представителя.