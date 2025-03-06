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МИД: Россия ждет формирования команды переговорщиков со стороны США

По мнению Марии Захаровой, заявления украинской стороны о готовности участвовать в мирных переговорах ничем не подкреплены.
Ян Брацкий 2025-03-06 16:30:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия ждет формирования команды переговорщиков со стороны США, после чего Москва будет готова назначить своего представителя. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации официального представителя по запуску переговорного процесса и формированию им команды переговорщиков. Соответственно, после этого мы сможем подобрать визави с российской стороны», - сказала Захарова.

Сейчас в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона ведется поднастройка рабочих контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией, добавила дипломат.

Что касается участия представителей Украины в переговорах, то все эти попытки упираются в два простых факта, уточнила дипломат. Во-первых, срок полномочий Владимира Зеленского истек и на сегодня его легитимность крайне сомнительна, отметила Захарова.

Во-вторых, своим указом он запретил вести прямые переговоры с представителями российских властей. Пока эти вопросы не урегулированы, все высказывания украинской стороны о переговорах ничем не подкреплены, констатировала официальный представитель МИД РФ.

#Украина #Захарова #сша #МИД России #переговоры
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