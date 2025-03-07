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В ЕС не приняли инициативу Каллас по военной помощи Киеву

Главы стран Евросоюза посоветовали Каллас еще поработать над своей инициативой.
Виктория Бокий 2025-03-07 01:53:50
© Фото: Sierakowski Keystone Press Agency Globallookpress

Главы стран-участников Евросоюза не приняли инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по военной помощи Украине на 2025 год. Они призвали ее проработать дальше свою идею. Об этом говорится в письменных выводах по итогам встречи в Брюсселе.

Однако европейские лидеры только приветствовали готовность участников ЕС активизировать свои усилия по удовлетворению оборонных потребностей Украины, куда входят ПВО, боеприпасы и ракеты, а также подготовка боевиков ВСУ.

В это же время участники саммита в Брюсселе призвали Совет Евросоюза оперативно продвигать работу, в частности, над инициативой верховного представителя по координации возросшей военной поддержки ЕС Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры 26 из 27 стран ЕС решили совместно работать над обеспечением безопасности Украины. Также они собрались «вносить вклад в подготовку и оснащение ВСУ» и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию украинской оборонной промышленности, способствуя ее сотрудничеству с Европой.

#Украина #ЕС #военная помощь #кая каллас #глава евродипломатии
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