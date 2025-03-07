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Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, подчеркнули в Росавиации.
Ирина Егорова 2025-03-07 22:33:46
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press, Global Look Press

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Отмечается, что особый режим работы введен в 21.54 по московскому времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении.

В последний раз коррективы в работу авиагавани Волгограда вносили 15 февраля. Спустя некоторое время ограничения были сняты. 

#авиация #Волгоград #рейсы #ограничения #росавиация
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