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В пяти аэропортах России ввели ограничения на полеты

В Росавиации подчеркнули, что меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Глеб Владовский 2025-02-15 08:01:02
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в ряде аэропортов России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Владикавказа, Астрахани, Грозного, Калуги и Ульяновска», - говорится в заявлении ведомства.

Ограничения также вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Спустя некоторое время их сняли.

Уточняется, что службы аэропортов и экипажи самолетов предпринимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что 3 февраля схожие ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

#росавиация #авиаполеты #аэропорты РФ #ограничения на полеты
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