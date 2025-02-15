В пяти аэропортах России ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в ряде аэропортов России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Владикавказа, Астрахани, Грозного, Калуги и Ульяновска», - говорится в заявлении ведомства.

Ограничения также вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Спустя некоторое время их сняли.

Уточняется, что службы аэропортов и экипажи самолетов предпринимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что 3 февраля схожие ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.