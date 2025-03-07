Торговцы цветами назвали три причины резкого подорожания букетов

Цены на цветы взлетели почти на четверть. В лидерах - тюльпаны, лилии и хризантемы. За них придется заплатить даже больше, чем за розы. Продавцы пытаются «нажиться» на праздничном ажиотаже. Но есть и другие факторы.

В Хабаровске ценники на букеты начинается от двух тысяч. В этом году покупка главного атрибута международного женского дня принесет не только радость, но и сильнее ударит по кошельку. В среднем, в стране цены повысились на 18% по сравнению с февральскими показателями прошлого года, а некоторые виды цветов подорожали больше, чем на четверть. Но, а чтобы уж совсем удивить с подарком придется заплатить десятки, а иногда и сотни тысяч. Есть букеты и за миллион рублей.

«То есть больше 15 уже сложно. Даже как бы люди обеспеченные, они не привыкли к этим ценам просто. Как ни странно, день Валентина это показал. Они смотрят, что это дорого и это обычно. Ну, допустим, тюльпан это же обычный цветок. И они начинают покупать лучше меньше, да лучше. То есть ранункулюсы, пионы», - поделился флорист Александр Шкляр.

Экзотические виды, в основном, привозят из-за рубежа. Традиционно главными поставщиками цветов на российский рынок являются Голландия, Эквадор, Кения и Колумбия. На их долю приходится почти 95% российского цветочного импорта. Причем, в этом году крупнейшим поставщиком впервые стал Эквадор, обогнав санкционные Нидерланды. На повышение стоимости импортных цветов влияет сразу несколько факторов.

«Есть три самых основных и самых больших причины: первое - курс доллара и евро, второе - санкции с обеих сторон. Третье - повышенная стоимость логистики. Условно, чтоб вы понимали, три года назад цветок из Нидерландов до России доезжал за пару дней, сейчас он едет от четырех дней до недели», - сказал директор сети цветочных магазинов Георгий Сухаржевский.

Кроме того, на текущий момент для недружественных стран действует повышенная пошлина на срезанные цветы и бутоны.

«Фискальная нагрузка на цветок из Нидерландов несколько возросла. Если в прошлом году это было около 10 рублей с цветка, то в этом году это уже 18-20 рублей за цветок», - отметил начальник отдела Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Виталий Ханов.

В последние два года стремительно растет количество отечественных производителей. Сейчас в стране выращивают около 400-от миллионов цветов. Но пока этих объемов недостаточно даже для того, чтобы сравняться с количеством импорта. В этом году помешали еще и погодные условия.

«Вот сейчас у нас тюльпаны краснодарские, там сильно холодно, это тоже имеет значение», - объяснила флорист Фирдания Четверикова.

Традиционно День всех влюбленных и 8 марта - два праздника, когда продавцы могут сделать выручку за несколько месяцев. Поэтому уже с начала февраля ценники поползли вверх. Когда спрос спадет - ситуация немного откатится, однако ожидать возвращения прошлогодних цен не стоит. Но ориентироваться только на цену, точно не стоит. Главное - внимание.