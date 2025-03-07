МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Торговцы цветами назвали три причины резкого подорожания букетов

Большую часть букетов в Россию везут из-за границы, в преддверие 8 марта таможенники ежедневно оформляют более 450-ти тонн свежих цветов.
Артём Желтиков 2025-03-07 21:16:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Цены на цветы взлетели почти на четверть. В лидерах - тюльпаны, лилии и хризантемы. За них придется заплатить даже больше, чем за розы. Продавцы пытаются «нажиться» на праздничном ажиотаже. Но есть и другие факторы.

В Хабаровске ценники на букеты начинается от двух тысяч. В этом году покупка главного атрибута международного женского дня принесет не только радость, но и сильнее ударит по кошельку. В среднем, в стране цены повысились на 18% по сравнению с февральскими показателями прошлого года, а некоторые виды цветов подорожали больше, чем на четверть. Но, а чтобы уж совсем удивить с подарком придется заплатить десятки, а иногда и сотни тысяч. Есть букеты и за миллион рублей.

«То есть больше 15 уже сложно. Даже как бы люди обеспеченные, они не привыкли к этим ценам просто. Как ни странно, день Валентина это показал. Они смотрят, что это дорого и это обычно. Ну, допустим, тюльпан это же обычный цветок. И они начинают покупать лучше меньше, да лучше. То есть ранункулюсы, пионы», - поделился флорист Александр Шкляр.

Экзотические виды, в основном, привозят из-за рубежа. Традиционно главными поставщиками цветов на российский рынок являются Голландия, Эквадор, Кения и Колумбия. На их долю приходится почти 95% российского цветочного импорта. Причем, в этом году крупнейшим поставщиком впервые стал Эквадор, обогнав санкционные Нидерланды. На повышение стоимости импортных цветов влияет сразу несколько факторов.

«Есть три самых основных и самых больших причины: первое - курс доллара и евро, второе - санкции с обеих сторон. Третье - повышенная стоимость логистики. Условно, чтоб вы понимали, три года назад цветок из Нидерландов до России доезжал за пару дней, сейчас он едет от четырех дней до недели», - сказал директор сети цветочных магазинов Георгий Сухаржевский.

Кроме того, на текущий момент для недружественных стран действует повышенная пошлина на срезанные цветы и бутоны.

«Фискальная нагрузка на цветок из Нидерландов несколько возросла. Если в прошлом году это было около 10 рублей с цветка, то в этом году это уже 18-20 рублей за цветок», - отметил начальник отдела Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Виталий Ханов.

В последние два года стремительно растет количество отечественных производителей. Сейчас в стране выращивают около 400-от миллионов цветов. Но пока этих объемов недостаточно даже для того, чтобы сравняться с количеством импорта. В этом году помешали еще и погодные условия.

«Вот сейчас у нас тюльпаны краснодарские, там сильно холодно, это тоже имеет значение», - объяснила флорист Фирдания Четверикова.

Традиционно День всех влюбленных и 8 марта - два праздника, когда продавцы могут сделать выручку за несколько месяцев. Поэтому уже с начала февраля ценники поползли вверх. Когда спрос спадет - ситуация немного откатится, однако ожидать возвращения прошлогодних цен не стоит. Но ориентироваться только на цену, точно не стоит. Главное - внимание.

#праздник #цветы #8 марта #наш эксклюзив #Международный женский день #Букет #флорист
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 