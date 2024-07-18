Эксперт Ольховский рассказал, как повышение утильсбора скажется на ценах на авто

Повышенный утилизационный сбор, который планируется ввести с 1 октября, может повлиять на цены автомобилей. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» генеральный директор автомобильного холдинга Андрей Ольховский.

«Любое повышение регуляторных сборов повышает стоимость конечного продукта. В данном случае утилизационный сбор, безусловно, влияет на стоимость автомобиля. Но при этом необходимо понимать, что это жизненно необходимый шаг для всей автомобильной отрасли. Потому что только через повышение утилизационного сбора мы можем начать заинтересовывать инвесторов вкладывать деньги в создание новой автомобильной отрасли», - объяснил автоэксперт.

По его словам, для того, чтобы производить действительно отечественный автомобиль, необходимы регуляторные изменения. И повышение утилизационного сбора является первым шагом на пути к этому.

Однако при этом на все российские автомобили, которые уже производятся, изменение утилизационного сбора не оказывает влияния, поскольку они уже производятся в России и получают его компенсацию в рамках всех государственных регламентов и нормативных документов, добавил Ольховский.

«В этом вопросе две позиции. Все, что производится, так и будет производиться, и цена там не меняется исключительно из-за утилизационного сбора. Все, что ввозится через импорт, будет, конечно, повышено», - сказал специалист.

Кроме того, он отметил, что новая мера станет стимулом для предоставления дополнительных льгот покупателям ввозимых в страну автомобилей. Например, субсидирование ставки по кредитам, дополнительные скидки на машины Trade-in или увеличенный гарантийный срок.

Повышение утилизационного сбора планируется с 1 октября 2024 года. По словам Ольховского, если бы утилизационный сбор ввели с 1 июля, как и планировалось, то, скорее всего, не было бы наплыва покупателей, поскольку лето является низким сезоном для автомобильных продаж.