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Олейник: скандал в Белом доме используется для рейтинга Зеленского

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, на Банковой пытаются разделить с США вину за скандал в Овальном кабинете.
Ян Брацкий 2025-03-07 15:43:40
© Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления советника офиса главы киевского режима Михаила Подоляка о том, что Украина не будет извиняться за скандал в Белом доме, предназначены для внутренней аудитории.

Таким образом Подоляк пытается поднять рейтинг Зеленского внутри Украины. Таким мнением со «Звездой» поделился бывший депутат Верховной рады, украинский политик Владимир Олейник.

«Подоляк сейчас работает на внутренний рынок. Кто такой Подоляк для американцев? Какое-то "пятое колесо" от воза. Это не Ермак, который может делать заявления, не Зеленский. Поэтому он еще раз подчеркивает, что Зеленский такой крутой и извиняться не будет», - сказал Олейник.

Сообщение Зеленского в соцсетях, в котором он «сожалеет» о случившемся в Овальном кабинет, нельзя воспринимать как полноценное извинение, считает Олейник.

«Слово "сожалею" - одно из синонимов слова "извините". Такая подача, типа "мы сожалеем". Либо он пытается тонко подвести к тому, что тут есть обоюдная вина. Я считаю, что извинений не было, хотя Трамп сказал, что это хороший сигнал и так далее», - считает экс-депутат Рады.

Принял Белый дом эти извинения или нет, будет видно, когда стороны подпишут договор об использовании украинских недр.

«Если это произойдет на уровне министра финансов США или на уровне Марка Рубио, то понятно, что статус понижен и Штаты не приняли такие извинения. Я думаю, это все выкрутасы "95-го квартала", где полная ложь», - констатировал Владимир Олейник.

Напомним, глава офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев не будет извиняться перед Дональдом Трампом за скандал в Овальном кабинете. Позиция украинских властей состоит в том, что никакой ошибки не было. Якобы эмоциональная речь Зеленского была правильной по форме и содержанию, а значит, извиняться не за что.

#Украина #сша #Зеленский #Белый дом #наш эксклюзив #извинения
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