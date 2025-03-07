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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть после взрывов в результате атак украинских беспилотников.
Ирина Егорова 2025-03-07 15:50:25
© Фото: Alexei Druzhinin, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Ростовской области вводится режим повышенной готовности из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть после взрывов.

Причиной введения особого положения стали в том числе жалобы граждан на проблемы в работе систем оповещения о ракетной или беспилотной опасности. Уведомления либо не приходят вообще, либо приходят с опозданием, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Усиливаем меры информирования жителей. Жители смогут оперативно получать информацию через приложение МЧС России. Через него будут приходить push-уведомления с рекомендациями о действиях в конкретной ситуации», - написал Слюсарь.

Для корректной работы приложения важно включать функцию геолокации.

Уровень повышенной готовности говорит о том, что в регионе могут проходить отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Режим будет активен с 6 марта 2025 года до особого распоряжения, говорится в распоряжении Слюсаря, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Ростовская область часто подвергается атакам украинских дронов. Сегодня в небе над российским регионом сбили один БПЛА, вчера - два, в ночь на 4 марта было уничтожено 10 беспилотников.

#в стране и мире #Ростовская область #Юрий Слюсарь #режим повышенной готовности #Чрезвычайные ситуации
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