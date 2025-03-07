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Путин поддержал идею Международного конкурса дизайна адаптивной одежды

Вопрос обсуждался в рамках встречи Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества».
Тимур Шерзад 2025-03-07 15:30:55
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу фонда «Защитники Отечества» провести Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Вопрос обсуждался на встрече президента с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников специальной военной операции. 

«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь - сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом», - заметила на встрече статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Она добавила, что хотелось бы выдавать тяжелораненым героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы изменило ситуацию. 

В качестве одного из путей создания экосистемы реабилитации было предложено конкурсное движение, объединяющее участников рынка адаптивной одежды. 

Победители одобренного президентом конкурса «На крыльях» будут объявлены на финальном дефиле с участием непосредственных потребителей продукции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. При этом президент добавил, что региональные власти смогут добавлять к нему собственные меры поддержки, если они почувствуют необходимость.

#Владимир Путин #защитники отечества #Анна Цивилева #Адаптивная одежда
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