Путин поддержал идею Международного конкурса дизайна адаптивной одежды

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу фонда «Защитники Отечества» провести Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Вопрос обсуждался на встрече президента с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников специальной военной операции.

«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь - сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом», - заметила на встрече статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Она добавила, что хотелось бы выдавать тяжелораненым героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы изменило ситуацию.

В качестве одного из путей создания экосистемы реабилитации было предложено конкурсное движение, объединяющее участников рынка адаптивной одежды.

Победители одобренного президентом конкурса «На крыльях» будут объявлены на финальном дефиле с участием непосредственных потребителей продукции в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. При этом президент добавил, что региональные власти смогут добавлять к нему собственные меры поддержки, если они почувствуют необходимость.