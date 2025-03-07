Фото самолета Enola Gay могут удалить из-за сходства названия со словом «гей»*

Пентагон сформировал базу материалов, которые надо удалить из-за слова «гей» в рамках борьбы с политикой гендерного многообразия и инклюзивности. В списки попали и изображения людей с фамилией Гей*.

«Фотографии помечались "для удаления", по-видимому, только потому, что в (названии. - Прим. ред.) файла было слово "гей"*, включая военнослужащих с такой фамилией и изображение самолета B-29 Enola Gay, который сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии во время Второй мировой войны», - пишет AP.

Название самолета - это имя и фамилия матери его пилота, а не принадлежность к какому-либо меньшинству, с которым Пентагон решил бороться. В итоге число удаленных изображений может достигнуть 100 тысяч (сейчас их 26 тысяч). Большинство из них посвящено женщинам и меньшинствам, но также есть и с упоминанием темнокожих или латиноамериканцев.

Напомним, после инаугурации американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о закрытии программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.

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