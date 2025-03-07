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Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение внутренней стабильности

Первым с докладом выступил министр юстиции Константин Чуйченко.
Сергей Лебедев 2025-03-07 14:28:51
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие прошло сегодня днем в режиме видеоконференции.

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности государства. Первым с докладом выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

Напомним, на предыдущем совещании обсуждалось развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Тогда с докладом выступили директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ рассказал постоянным членам Совбеза о своих последних поездках.

#Россия #РФ #Владимир Путин #Совбез #Президент #Совет безопасности
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