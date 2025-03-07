Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение внутренней стабильности

Российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие прошло сегодня днем в режиме видеоконференции.

В ходе встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением внутренней стабильности государства. Первым с докладом выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

Напомним, на предыдущем совещании обсуждалось развитие отношений с государствами постсоветского пространства. Тогда с докладом выступили директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ рассказал постоянным членам Совбеза о своих последних поездках.