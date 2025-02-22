Путин на совещании Совбеза попросил Лаврова рассказать о своих поездках

Российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие прошло сегодня вечером в режиме видеоконференции.

В ходе встречи обсудили развитие отношений с государствами постсоветского пространства. С докладом выступили министр иностранных дел Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

«Сергей Викторович, Вам слово. И потом попросил бы Вас, конечно, рассказать о Ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег будет полезно и интересно услышать», - сказал глава государства.

Напомним, прошло совещание с постоянными членами Совбеза Владимир Путин провел 14 февраля. Тогда обсудили меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям.