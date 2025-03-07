Расчеты БПЛА разгромили сбросами подразделение ВСУ в Курской области

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии нашли и уничтожили в курском приграничье опорник вместе с боевиками.
В ходе аэроразведки операторы дронов засекли личный состав ВСУ в опорном пункте. Десантники передали цели операторам ударных БПЛА группировки, а сами продолжили наблюдение и корректировку их работы.
Взлетев со специальной платформы, беспилотник успешно поразил цель. Камера зафиксировала подрыв боеприпаса и поражение украинских боевиков.
Дополнительные сбросы с квадрокоптеров добили украинских боевиков, бежавших из опорного пункта. Десантники непрерывно наблюдают за противником и отслеживают его передвижения, корректируя удары артиллерии и наводя FPV-дроны на цели.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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