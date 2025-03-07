Расчеты БПЛА разгромили сбросами подразделение ВСУ в Курской области

Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии нашли и уничтожили в курском приграничье опорник вместе с боевиками.

В ходе аэроразведки операторы дронов засекли личный состав ВСУ в опорном пункте. Десантники передали цели операторам ударных БПЛА группировки, а сами продолжили наблюдение и корректировку их работы.

Взлетев со специальной платформы, беспилотник успешно поразил цель. Камера зафиксировала подрыв боеприпаса и поражение украинских боевиков.

Дополнительные сбросы с квадрокоптеров добили украинских боевиков, бежавших из опорного пункта. Десантники непрерывно наблюдают за противником и отслеживают его передвижения, корректируя удары артиллерии и наводя FPV-дроны на цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.