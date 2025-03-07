Кремль: Россия пристально наблюдает за дискуссиями ЕС о милитаризации

Милитаризация Европы происходит в основном против России. Москва пристально наблюдает за процессами в ЕС. Об этом сегодня в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ЕС общей стоимостью 800 миллиардов евро.

В разговоре со «Звездой» первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отметил, что Урсула фон дер Ляйен блефует, говоря об огромных тратах. То же делает и французский президент Эммануэль Макрон.