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Россиянам напомнили о страшных последствиях пьяной езды за рулем

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что безопасная доза алкоголя для человека равна нулю и посоветовал вообще воздержаться от употребления спиртного.
Ян Брацкий 2025-01-06 14:31:16
© Фото: Frank May picture alliance Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Употребление алкоголя оказывает разрушительное воздействие на организм, а в некоторых случаях может стоить свободы. Об этом в беседе со «Звездой» россиянам напомнили врач общей практики Денис Прокофьев и заслуженный юрист России Иван Соловьев. Абсолютно неприемлемым является употребление горячительного за рулем, уточнил Прокофьев.

«Алкоголь снижает скорость реакции, передачу нервных импульсов. В результате происходит замедление всех реакций. Происходит интоксикация, даже от небольшой дозы и в комплексе, это все оказывает затормаживающее действие. С учетом того, что вождение связано с принятием быстрых решений, то под воздействием этилового спирта этих секунд может не хватить», - рассказал Прокофьев.

Юридические последствия таких «проступков» достаточно четко трактуются Уголовным кодексом РФ. Оказавшись за рулем в состоянии опьянения или с похмелья, можно лишиться водительских прав или приличном суммы. И это в самом лучшем случае, уточнил юрист Соловьев.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача права на управление тому, кто тоже пьяный. Это 45 тысяч рублей, как и отказ от медицинского освидетельствования. А если прав не было, или водитель был их лишен - арест до 15 суток», - отметил Соловьев.

Повторное правонарушение однозначно лишает владельца авто прав на три года. Кроме того, придется заплатить уже 75 тысяч рублей.

«Чтобы вернуть права после пьяной езды, человеку заново нужно будет сдавать экзамены в ГИБДД. И если водитель не уплатит штраф в течение одного месяца, то его сумма вырастает в два раза, а органы внутренних дел имеют право ходатайствовать о добавлении ареста на 15 суток», - предупредил юрист.

Что касается ДТП со смертельным исходом в нетрезвом состоянии, то это относится к самым тяжелым последствиям пьяной езды. За такое водитель может оказаться за решеткой на срок от семи до девяти лет, в зависимости от тяжести последствий и количества жертв.

#Алкоголь #здоровье #вождение #наш эксклюзив #Юрист #опьянение
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