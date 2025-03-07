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По итогам встречи Путина с женщинами-ветеранами готовятся поручения

Дмитрий Песков отметил, что беседа с женщинами в центре «Защитники Отечества» получилась очень содержательной и конкретной.
Тимур Шерзад 2025-03-07 13:10:20
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент в Кремле идет работа над подготовкой поручений по итогам встречи Владимира Путина с женщинами в Едином центре поддержки участников СВО. 

«Была очень содержательная, конкретная беседа. Много конкретных вопросов было затронуто. Администрация сейчас работает над оформлением поручений президента», - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что среди пообщавшихся с Путиным женщин были и участницы спецоперации, и вдовы погибших героев. 

Дмитрий Песков уточнил, что перечень поручений по итогам этой беседы будет подготовлен и реализован в сжатые сроки. 

Ранее Владимир Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. Он отметил, что региональные власти смогут добавлять к нему собственные меры поддержки, если в этом будет необходимость.

#женщины #Владимир Путин #Дмитрий Песков #встреча #Единый центр поддержки участников СВО
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