По итогам встречи Путина с женщинами-ветеранами готовятся поручения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент в Кремле идет работа над подготовкой поручений по итогам встречи Владимира Путина с женщинами в Едином центре поддержки участников СВО.

«Была очень содержательная, конкретная беседа. Много конкретных вопросов было затронуто. Администрация сейчас работает над оформлением поручений президента», - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что среди пообщавшихся с Путиным женщин были и участницы спецоперации, и вдовы погибших героев.

Дмитрий Песков уточнил, что перечень поручений по итогам этой беседы будет подготовлен и реализован в сжатые сроки.

Ранее Владимир Путин предложил ввести общий стандарт поддержки семей участников специальной военной операции. Он отметил, что региональные власти смогут добавлять к нему собственные меры поддержки, если в этом будет необходимость.