Бойцы 352-го мотострелкового полка записали поздравление для женщин

В преддверии Международного женского дня военнослужащие из 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» сказали «спасибо» всем женщинам. Они поблагодарили их за все, что те делают, в том числе в зоне спецоперации.

Женщины-военнослужащие из группировки войск «Север» тоже отмечают Международный женский день. Они выполняют свою работу наравне с мужчинами.

Одна из них - военный медик с позывным Алиса. Она помогает раненым на поле боя и лечит мирных жителей в освобожденных районах.

«Сначала работала волонтером в Донецке. В больнице, в реанимации. Захотелось еще ближе побыть, почувствовать, что испытывают наши бойцы. И, естественно, помочь. Я занимаюсь эвакуацией раненых на втором этапе. Первый этап - это на линии боевых действий. На втором этапе - непосредственно стабилизация, оказание медицинской помощи бойцам и доставка их до медицинского учреждения, где им будет оказана профессиональная медицинская помощь», - рассказала она.

Военнослужащие-мужчины из 352-го полка поблагодарили всех женщин, которые помогают им в специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.