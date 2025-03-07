Военный эксперт объяснил, почему НАТО не сможет встать на защиту США

У НАТО нет достаточного потенциала, чтобы встать на защиту США в случае необходимости. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт Константин Сивков. По его словам, Североатлантический альянс без Соединенных Штатов мало дееспособен.

«Что касается НАТО, Трамп прав. Однако не потому, что альянс не захочет оказывать помощь, а потому, что просто не может. Европа в конфликтах, в которые втягивались страны НАТО, участвовала чисто номинально. Присутствовали самолеты-разведчики, или же в очень ограниченном числе использовались ударные самолеты», - отмечает собеседник.

Константин Сивков добавил, что Европа находится под контролем глобалистов. Еще и по этой причине она не будет помогать Соединенным Штатам.

«США - антиглобалисты под эгидой Трампа. Конечно, глобалистская Европа никогда не будет помогать США», - подчеркнул собеседник.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Соединенные Штаты в случае необходимости.