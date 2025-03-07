Ополченцы Асада атаковали службы безопасности Сирии под Латакией

Силы безопасности Сирии направили подкрепления из Алеппо в Латакию, где продолжаются столкновения с местными вооруженными формированиями, сообщает Al Arabiya.

Не менее 16 сотрудников органов безопасности погибли в четверг при нападении на блокпост в окрестностях Джаблы, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Это самые крупные бои с момента свержения Башара Асада. Они происходят на побережье Сирии, в местах проживания алавитов, к которым относился бывший президент.

Новые власти называют повстанцев «остатками отрядов ополчения Асада». Государственное агентство SANA сообщило, что 6 марта они атаковали объекты и транспортные средства министерства обороны возле Бейт-Ана в Латакии и блокпосты в Джабле.

В Тартусе введен комендантский час. В городе вспыхнули протесты. Агентство Reuters сообщило, что силы безопасности открыли стрельбу для разгона толпы.

Нападения на представителей новой сирийской администрации произошли также в районе Дараа, сообщило агентство SANA. Силы общей безопасности в городе Ас-Санамен развернули несколько блок-постов. Один из них подвергся обстрелу.

В среду прибыли подкрепления для рейдов по местам расположения вооруженных группировок, где произошли ожесточенные столкновения. По официальным данным, арестовано 60 человек, четверо военнослужащих погибли, несколько получили ранения.

Ранее Израиль заявил, что нанесет удар по Сирии, если та нападет на сирийских друзов, которые выступили против новых властей.