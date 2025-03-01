МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль пообещал нанести удар в случае нападения Сирии на друзов

Армия обороны Израиля получила указание привести силы в готовность, чтобы принять меры в случае атаки поселения друзов.
Анастасия Бобылева 2025-03-01 23:58:03
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль заявил, что нанесет удар по Сирии, если та нападет на сирийских друзов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание привести силы в готовность и «передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение» о том, что атака Дамаска повлечет за собой серьезные последствия.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима», - цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Уточняется, что Израиль «не позволит» Сирии нападать на друзов и обязательно нанесет ответный удар в случае атаки.

Ранее Кац заявил о «новой политике» Израиля в отношении Сирии. Он сообщил, что израильские власти хотят не допустить проникновения в страну угроз со стороны южной Сирии.

#сирия #Израиль #ЦАХАЛ #друзы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 