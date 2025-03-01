Израиль пообещал нанести удар в случае нападения Сирии на друзов

Израиль заявил, что нанесет удар по Сирии, если та нападет на сирийских друзов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание привести силы в готовность и «передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение» о том, что атака Дамаска повлечет за собой серьезные последствия.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, расположенного в пригороде Дамаска и подвергающегося атаке со стороны сил сирийского режима», - цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Уточняется, что Израиль «не позволит» Сирии нападать на друзов и обязательно нанесет ответный удар в случае атаки.

Ранее Кац заявил о «новой политике» Израиля в отношении Сирии. Он сообщил, что израильские власти хотят не допустить проникновения в страну угроз со стороны южной Сирии.