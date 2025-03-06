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ЕС поручил Еврокомиссии найти новые источники финансирования обороны

Лидеры ЕС заявили, что военные усилия Евросоюза будут осуществляться во взаимодействии с НАТО.
Виктория Бокий 2025-03-06 23:39:43
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Главы государств-членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Об этом говорится в итоговом заявлении участников саммита.

Представители стран Евросоюза сделали ряд других заявлений. Так, к примеру, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон и стать более ответственной за собственную оборону.

На саммите в Брюсселе также было принято решение переориентировать Европейский банк на финансирование военных программ. Еврокомиссия предлагала предоставить странам сообщества кредиты до €150 млрд на оборону, но лидеры ЕС отклонили это предложение.

Кроме того, на саммите была затронута тема ремилитаризации Европы, которая будет осуществляться во взаимодействии с НАТО. По данным итогового документа, в рамках ремилитаризации будут установлены средства ПВО, артиллерийские системы, в том числе дальнобойные высокоточные возможности, ракеты и боеприпасы, БПЛА и средства борьбы с ними, космические возможности, средства защиты критической инфраструктуры, средства повышения военной мобильности, кибернетические возможности, военные системы искусственного интеллекта и средства РЭБ.

В итоговом заявлении саммита ЕС по милитаризации Европы впервые за десятилетия нет ни одного упоминания о США.

#НАТО #Европа #Оборона #Брюссель #Саммит ЕС #Еврокомиссия
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