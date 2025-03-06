Число пострадавших при сбросе бомб в Южной Корее выросло до 15

Число пострадавших от нештатного сброса восьми авиабомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек, пишет издание «Чосон Ильбо». Двое из них были доставлены в больницу с тяжелым травмами.

Известно, что бомбы попали в жилой доме в деревне недалеко от полигона, на котором проводили военные учения. По данным властей, неразорвавшихся снарядов обнаружено не было.

«Примерно в 20 метрах от места падения бомбы стоял дом. Крыша рухнула, окна были разбиты, а деревья все поломаны», - приводит издание слова очевидца.

Напомним, сегодня, 6 марта, истребитель ВВС Южной Кореи в ходе совместных с США учений сбросил восемь боеприпасов за пределами полигона. Изначально сообщалось о семи пострадавших.