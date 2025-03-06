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Yonhap: самолет ВВС Южной Кореи сбросил 8 бомб на город во время учений

В результате ошибочного сброса боеприпасов пострадали как минимум семь человек из числа местных жителей.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 07:04:20
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

У южнокорейского истребителя KF-16 произошел нештатный сброс боеприпасов вне полигона во время совместных с США учений, пишет агентство Yonhap со ссылкой на национальные ВВС. Речь идет о восьми авиабомбах.

В результате ошибки пострадали как минимум семь местных жителей, сообщили власти. Несколько зданий и припаркованных в районе автомобилей получили серьезные повреждения. Сообщается, что в вооруженных силах страны проведут расследование случившегося.

«ВВС заявили, что проводят расследование аварии, и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам», - говорится в сообщении агентства.

По данным ВВС, инцидент произошел из-за неисправности боеприпаса на военном самолете.

Отмечается, что схож произошел у полигона в городе Пхочхон в 42 километрах от столицы Сеула во время совместных учений США и Республики Корея по боевой стрельбе.

#истребитель #сша #Южная Корея #ВВС США #военные учения #пострадавшие #сход боеприпаса
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