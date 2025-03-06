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Экипажи Су-34 ударили по 108-й бригаде теробороны ВСУ в Запорожье

Вражеские позиции находились в селах Омельник и Егоровка.
Сергей Лебедев 2025-03-06 09:15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов Су-34 ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом в четверг рассказали в Министерстве обороны РФ.

Вражеские позиции находились в селах Омельник и Егоровка в Запорожской области. Против националистов применили авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В МО РФ также показали кадры объективного контроля поражения.

Напомним, ранее российские летчики поразили пункты сосредоточения и дислокации подразделений ВСУ в городе Гуляйполе.

#вкс россии #в стране и мире #Минобороны России #МО РФ #удар #запорожская область #егоровка #Омельник
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