Экипажи Су-34 ударили по 108-й бригаде теробороны ВСУ в Запорожье

Экипажи самолетов Су-34 ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Об этом в четверг рассказали в Министерстве обороны РФ.

Вражеские позиции находились в селах Омельник и Егоровка в Запорожской области. Против националистов применили авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В МО РФ также показали кадры объективного контроля поражения.

Напомним, ранее российские летчики поразили пункты сосредоточения и дислокации подразделений ВСУ в городе Гуляйполе.