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Су-34 ударили по пунктам дислокации боевиков в Гуляйполе

На националистов сбросили авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.
2025-03-03 08:41:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России поразили пункты сосредоточения и дислокации подразделений ВСУ в городе Гуляйполе. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство также показало кадры объективного контроля нанесения удара.

Отмечается, что были применены авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее «Звезда» рассказывала, как в Запорожской области ежедневно боевые задачи выполняют операторы беспилотников из 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Они выслеживают националистов и наносят по ним удары.

Недавно бойцы при помощи ударных дронов уничтожили замаскированную украинскую бронетехнику и пехоту, укрывающуюся в окопах и блиндажах.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #удар #запорожская область #Гуляйполе #ФАБ
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