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Дипломат: партнеры Франции в ЕС не готовы поддержать идею о единой армии

Ранее Эммануэль Макрон заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС и призвал усилить военные возможности для противостояния России.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 08:55:31
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Важнейшие партнеры Франции в Европе - Германия и Великобритания - не готовы пойти по пути, который продвигает французский президент Эммануэль Макрон, заявил в разговоре со «Звездой» политолог и дипломат Юрий Рубинский. Речь идет о призывах Макрона создать «автономную европейскую армию», которая фактически может присутствовать на Украине.

«Прежде всего наиболее важный партнер в ЕС - Германия, которая чересчур тесно связана с США и не имеет ядерного вооружения, в отличие от Франции и Великобритании. И даже Великобритания, имеющая особые отношения исторические с США, не готова сегодня идти по пути, к которому призывает Макрон», - сказал специалист.

Подобная дискуссия возникла, так как в Европе больше не видят возможным передавать ответственность за собственную безопасность США, как это было после Второй мировой войны, пояснил Рубинский.

Другого же предложения, финансового и материального, к примеру, у французского лидера нет, добавил политолог, учитывая проблемы, которые стоят перед правительством страны.

Напомним, накануне президент Франции выступил с обращением к нации, в котором заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия Парижа для защиты ЕС. На данный момент Франция является единственной страной в ЕС, обладающей ядерным потенциалом.

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