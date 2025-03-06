МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Литва вышла из конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы

Декрет о денонсации договора был одобрен Сеймом еще летом прошлого года.
Сергей Лебедев 2025-03-06 08:39:00
© Фото: Yauhen Yerchak Keystone Press Agency Global Look Press

В юридическую силу вступило решение Литвы выйти из конвенции, запрещающей производство, использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве обороны прибалтийской страны.

Еще летом прошлого года президент страны Гитанас Науседа подписал декрет о денонсации договора. В июле он был утвержден Сеймом (однопалатный парламент республики).

Минувшей осенью Вильнюс уведомил Организацию Объединенных Наций о выходе из договоренности. Спустя полгода после этого решение вступило в юридическую силу.

Литва стала первой страной, которая вышла из конвенции по кассетным боеприпасам.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов.

#ООН #Сейм #Литва #Гитанас Науседа #конвенция #кассетные боеприпасы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 