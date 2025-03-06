Литва вышла из конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы

В юридическую силу вступило решение Литвы выйти из конвенции, запрещающей производство, использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве обороны прибалтийской страны.

Еще летом прошлого года президент страны Гитанас Науседа подписал декрет о денонсации договора. В июле он был утвержден Сеймом (однопалатный парламент республики).

Минувшей осенью Вильнюс уведомил Организацию Объединенных Наций о выходе из договоренности. Спустя полгода после этого решение вступило в юридическую силу.

Литва стала первой страной, которая вышла из конвенции по кассетным боеприпасам.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов.