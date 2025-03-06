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Эксперт: дополнительные пошлины Китая ударят по электорату Трампа

По мнению Алексея Маслова, американская сторона не просчитывала, что Китай будет ограничивать поставки сельхозпродукции.
Сергей Лебедев 2025-03-06 06:59:06
© Фото: Jerry Mennenga, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вводимые Китаем дополнительные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США ударят в первую очередь по американским фермерам, которые являются большой частью электората Дональда Трампа. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Алексей Маслов.

«Китай - самый большой покупатель кукурузы, соевых бобов, пшеницы и так далее. КНР является крупнейшим покупателем, а США - крупнейшим продавцом. И на этом они сходились хорошо. И вот сейчас, когда Китай вводит дополнительные пошлины, удар приходится прежде всего по сельхозпроизводителям США. В основном потоки идут из Калифорнии, Невады, Огайо. Это в основном фермерские хозяйства. По какому-то штату придется удар в размере 15 миллионов долларов, по какому-то - 20. Казалось бы, что по отдельности не так много, но совокупно...» - отметил эксперт.

Алексей Маслов предполагает, что американская сторона не просчитывала, что Китай будет ограничивать поставки сельхозпродукции.

Напомним, на днях стало известно, что с 10 марта Китай вводит дополнительные пошлины в размере 10-15% на американскую сельскохозяйственную продукцию. Это станет ответом на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

#Китай #сша #Дональд Трамп #кнр #пошлины #Тарифы #наш эксклюзив #фермеры #Алексей Маслов
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