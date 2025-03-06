МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC: план Трампа по размещению в Гуантанамо нелегалов нереализуем

Главная проблема в реализации плана – большие денежные затраты на доставку мигрантов в Гуантанамо.
Виктория Бокий 2025-03-06 03:25:47
© Фото: Charles Reed ZUMAPRESS.com Globallookpress

План президента США Дональда Трампа разместить 30 тысяч нелегалов на американской базе в Гуантанамо на Кубе оказался практически нереализуемым. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, плану Трампа мешают серьезные юридические, логистические и финансовые препятствия. Однако основной проблемой в реализации этого проекта являются большие денежные затраты. Мигрантов отправляют в Гуантанамо на военных самолетах, что в разы увеличивает стоимость транспортировки.

Так, в прошедший вторник доставка девяти нелегалов на американскую базу на военном самолете С-130 обошлась Пентагону примерно в $207-249 тысяч, то есть в $23-27 тысяч на одного человека.

Кроме того, центр временного содержания мигрантов, рассчитанный на 30 тысяч мест, далек от готовности. Отмечается, что палатки, подготовленные для этой цели, не оснащены кондиционером и водопроводом, а также не соответствуют стандартам Иммиграционной и таможенной полиции США.

По мнению двух представителей Пентагона и Конгресса, на которых ссылается телеканал, план Трампа по размещению нелегалов в Гуантанамо будет пересмотрен и сокращен.

В начале февраля 2025 года первый самолет с мигрантами на борту вылетел из Эль-Пасо штата Техас на базу в Гуантанамо. Нелегалы были выдворены из США в рамках мер, принятых Дональдом Трампом, по борьбе с нелегальной иммиграцией в Соединенных Штатах.

#сша #мигранты #Дональд Трамп #Куба #нелегалы #Гуантанамо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 