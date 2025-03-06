NBC: план Трампа по размещению в Гуантанамо нелегалов нереализуем

План президента США Дональда Трампа разместить 30 тысяч нелегалов на американской базе в Гуантанамо на Кубе оказался практически нереализуемым. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, плану Трампа мешают серьезные юридические, логистические и финансовые препятствия. Однако основной проблемой в реализации этого проекта являются большие денежные затраты. Мигрантов отправляют в Гуантанамо на военных самолетах, что в разы увеличивает стоимость транспортировки.
Так, в прошедший вторник доставка девяти нелегалов на американскую базу на военном самолете С-130 обошлась Пентагону примерно в $207-249 тысяч, то есть в $23-27 тысяч на одного человека.
Кроме того, центр временного содержания мигрантов, рассчитанный на 30 тысяч мест, далек от готовности. Отмечается, что палатки, подготовленные для этой цели, не оснащены кондиционером и водопроводом, а также не соответствуют стандартам Иммиграционной и таможенной полиции США.
По мнению двух представителей Пентагона и Конгресса, на которых ссылается телеканал, план Трампа по размещению нелегалов в Гуантанамо будет пересмотрен и сокращен.
В начале февраля 2025 года первый самолет с мигрантами на борту вылетел из Эль-Пасо штата Техас на базу в Гуантанамо. Нелегалы были выдворены из США в рамках мер, принятых Дональдом Трампом, по борьбе с нелегальной иммиграцией в Соединенных Штатах.
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