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Орбан объяснил интерес европейских лидеров к Зеленскому на саммите

По мнению Виктора Орбана, большинство лидеров ЕС склоняются к продолжению конфликта на Украине и готовы заменить США в вопросах поддержки Киева.
Ян Брацкий 2025-03-06 22:57:18
© Фото: IMAGODidier Lebrun www.imago-images.de Global Look Press

Многочисленные вопросы Владимиру Зеленскому со стороны европейских лидеров на саммите ЕС - попытка понять ситуацию на фронте. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта, и какая ситуация в голове Зеленского, что он думает о будущем», - сказал Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.

США заняли однозначную позицию и дали понять, что снизят уровень поддержки киевского режима. Что уже произошло, добавил Орбан. Теперь лидеры ЕС должны решить, как Киеву продолжать войну, полагает политик.

По его мнению, большинство в ЕС склоняются к продолжению конфликта. Европа готова не только сохранить существующее финансовое бремя поддержки Киева, но и взвалить на себя новые обязательства, заменив США, предположил Орбан.

Напомним, в Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам помощи Украине. Ключевой темой встречи стало финансирование Киева Евросоюзом.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Украина #Зеленский #евросоюз #конфликт #Виктор Орбан
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