Путин объяснил, почему важно называть улицы именами героев СВО

Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отчества» призвал называть улицы, школы и институты в честь героев специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что для каждого из нас, особенно для будущих поколений, важно, чтобы имена героев остались надолго.

«Для нас, им уже ничего не надо, для нас и будущих поколений важно, чтобы их имена остались надолго. Их пример остался надолго. Это очень важный вопрос. Надо над этим думать и обязательно внедрять это в нашу жизнь», - призвал президент.

Эта работа в стране ведется давно. Так, в прошлом году, на Чукотке в поселке Эгвекинот открыли памятник погибшему в зоне спецоперации Герою России Аймиру Миягашеву.

Право открыть памятную стелу предоставили родителям героя. После митинга его память почтили минутой молчания, а затем возложили к памятнику цветы и венки. Именем Аймира назвали аллею, на которой находится стела.