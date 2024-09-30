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На Чукотке открыли памятник погибшему в СВО Герою России

Право открыть стелу было предоставлено родителям Аймира Миягашева.
2024-09-30 18:28:54
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

На Чукотке в поселке Эгвекинот открыли памятник погибшему в СВО Герою России Аймиру Миягашеву. В церемонии приняли участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, юнармейцы, военнослужащие отряда боевых кораблей Севфлота, жители поселка.

Право открыть стелу предоставили родителям. После митинга память Героя России почтили минутой молчания, а затем возложили венки и цветы. Именем погибшего назвали аллею, на которой находится стела.

Аймир Миягашев родился 10 сентября 1995 года, вскоре вместе с родителями переехал в Эгвекинот, где окончил школу. Геройски погиб 27 мая 2022 года. При выполнении специального задания он закрыл собой гранату и спас сослуживцев. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Памятник #Чукотка #герой #СВО
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