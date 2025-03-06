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Горемыкин поздравил женщин с 8 Марта в Пансионе Минобороны

Заместитель министра обороны России особо отметил героизм и терпение защитниц Отечества.
Ирина Егорова 2025-03-06 19:47:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин поздравил женщин-военнослужащих и участниц СВО, воспитанниц и педагогов Пансиона воспитанниц Министерства обороны России с наступающим праздником 8 Марта. Особенно он отметил их героизм и терпение.

«Они удостоены боевых государственных наград. Женщина - это олицетворение красоты, гармонии, мудрости и доброты, тех непреходящих ценностей, на которых стоит мир. Ваша преданность делу, терпение и целеустремленность вдохновляют всех, кто вас окружает», - сказал Горемыкин.

В ходе встречи женщины-военнослужащие рассказали воспитанницам пансиона о своем боевом опыте, военных специальностях и службе в подразделениях. Гостям провели экскурсию по учебному заведению, а затем в теплой и неформальной обстановке военнослужащие смогли поделиться личным опытом и ответить на вопросы будущих защитниц Отечества.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Минобороны #праздник #Пансион #женщины #8 марта #поздравление #Виктор Горемыкин
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