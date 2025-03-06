Горемыкин поздравил женщин с 8 Марта в Пансионе Минобороны

Заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин поздравил женщин-военнослужащих и участниц СВО, воспитанниц и педагогов Пансиона воспитанниц Министерства обороны России с наступающим праздником 8 Марта. Особенно он отметил их героизм и терпение.

«Они удостоены боевых государственных наград. Женщина - это олицетворение красоты, гармонии, мудрости и доброты, тех непреходящих ценностей, на которых стоит мир. Ваша преданность делу, терпение и целеустремленность вдохновляют всех, кто вас окружает», - сказал Горемыкин.

В ходе встречи женщины-военнослужащие рассказали воспитанницам пансиона о своем боевом опыте, военных специальностях и службе в подразделениях. Гостям провели экскурсию по учебному заведению, а затем в теплой и неформальной обстановке военнослужащие смогли поделиться личным опытом и ответить на вопросы будущих защитниц Отечества.