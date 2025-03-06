Путин назвал главную ошибку врагов России

Главной ошибкой врагов России всегда была недооценка характера русского человека. Таким мнением президент Владимир Путин поделился на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого - в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», - сказал Путин.

Говоря о характере наших бойцов, президент отметил, что только российские военнослужащие готовы жертвовать собой ради спасения боевых товарищей. Это в целом характерно для российского народа, добавил глава государства.

Ранее президент Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей участников спецоперации. Региональные власти смогли бы добавлять к этому стандарту свои собственные меры.