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Путин назвал главную ошибку врагов России

Глава государства отметил, что только российские военнослужащие готовы жертвовать собой ради спасения боевых товарищей.
Ян Брацкий 2025-03-06 19:00:42
© Фото: ТРК «Звезда»

Главной ошибкой врагов России всегда была недооценка характера русского человека. Таким мнением президент Владимир Путин поделился на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого - в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры», - сказал Путин.

Говоря о характере наших бойцов, президент отметил, что только российские военнослужащие готовы жертвовать собой ради спасения боевых товарищей. Это в целом характерно для российского народа, добавил глава государства.

Ранее президент Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей участников спецоперации. Региональные власти смогли бы добавлять к этому стандарту свои собственные меры.

#Россия #Путин #Президент #защитники отечества
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