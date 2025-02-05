В фонд «Защитники Отечества» обратились более двух миллионов раз

Общее число обращений в фонд «Защитники Отечества» с начала его работы превысило два миллиона, сообщает пресс-служба фонда. В 89 филиалов поступило более 2 080 000 запросов, из них более 1 910 000 (почти 92%) уже успешно решены.

«Наши филиалы в 89 регионах приняли более двух миллионов запросов менее чем за два года работы. За каждым обращением стоит важный вопрос от нашего ветерана или его семьи», - рассказала статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь российским военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях в зоне спецоперации, а также родным бойцов ВС РФ. Сотрудники организации помогают участникам СВО в оформлении документов и трудоустройстве.

Фонд оказывает поддержку военным, которые нуждаются в содействии в реабилитации после ранений, полученных во время службы. Обратившиеся могут получить бесплатные консультации юристов, а также консультации, касающиеся участия в культурных и спортивных мероприятиях и получения денежных выплат.