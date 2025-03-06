Путин заявил, что Россия не собирается отступать в ходе СВО

Россия не собирается никому уступать, заявил президент Владимир Путин.
«России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит ее спокойствие на историческую перспективу», - подчеркнул глава государства во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Путин заявил, что фонд приближает победу России, и отметил работу сотрудников, которые объединяют общество вокруг бойцов СВО.
«А это - важнейшее условие для достижения успеха», - сказал Путин.
В начале встречи президент отметил, что для военного человека тыл и то, что в нем происходит, - одна из важнейших мотиваций сражаться. Ведь нет, как добавил Путин, мужчин, которые бы не думали о своих семьях.
В ходе встречи российский лидер предложил ввести общий по стране стандарт поддержки семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.
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