Оптоволоконный дрон подкрался к пикапу ВСУ и уничтожил его

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области. Его уничтожил расчет оптоволоконного FPV-дрона из состава группировки войск «Север».
Внедорожник врага обнаружили российские разведчики при помощи беспилотников. Он был замаскирован в районе лесополосы, но это не спасло транспортное средство от уничтожения.
Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу дроноводов. Оператору удалось добиться прямого попадания. Его зафиксировали средства объективного контроля.
Ранее сообщалось, что оператор российского дрона вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне специальной военной операции. Хватило двух ударов в корму, чтобы добиться искомого результата.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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