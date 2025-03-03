Оптоволоконный дрон подкрался к пикапу ВСУ и уничтожил его

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области. Его уничтожил расчет оптоволоконного FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Внедорожник врага обнаружили российские разведчики при помощи беспилотников. Он был замаскирован в районе лесополосы, но это не спасло транспортное средство от уничтожения.

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу дроноводов. Оператору удалось добиться прямого попадания. Его зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что оператор российского дрона вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне специальной военной операции. Хватило двух ударов в корму, чтобы добиться искомого результата.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.