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Оптоволоконный дрон подкрался к пикапу ВСУ и уничтожил его

Российские дроноводы уничтожили неприятельский внедорожник в Харьковской области.
2025-03-03 16:30:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области. Его уничтожил расчет оптоволоконного FPV-дрона из состава группировки войск «Север».

Внедорожник врага обнаружили российские разведчики при помощи беспилотников. Он был замаскирован в районе лесополосы, но это не спасло транспортное средство от уничтожения. 

Проанализировав полученные данные, военнослужащие привлекли к делу дроноводов. Оператору удалось добиться прямого попадания. Его зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что оператор российского дрона вычислил по следам и уничтожил танк Leopard в зоне специальной военной операции. Хватило двух ударов в корму, чтобы добиться искомого результата. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Автомобиль #Харьковская область #спецоперация #пикап #FPV-дроны
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