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Аллергологи рассказали, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

Ярко цветущие растения с большим количеством пыльцы, например лилии, вызывают раздражение слизистой оболочки даже при отсутствии аллергии у человека.
Ирина Егорова 2025-03-03 15:01:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Букет из роз, тюльпанов, мимоз или гвоздик можно подарить женщинам на 8 Марта, а вот с лилиями стоит быть осторожными, так как они могут вызвать аллергию. Советами в выборе праздничного букета к Международному женскому дню поделились со «Звездой» аллергологи-иммунологи.

«Те, у которых меньше пыльцы, те менее аллергены. Ярко цветущие растения с большим количеством пыльцы, например лилии, резко вызывают раздражение слизистой оболочки даже при отсутствии аллергии», - объяснила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

По ее словам, чаще всего аллергия на растения бывает ввиду того, что ветер распространяет легкую пыльцу, а остальные растения вызывают аллергию только при непосредственном контакте - если их понюхать. Также не исключено, что аллергию могут вызвать средства, которыми обрабатывают цветы в магазинах, чтобы они сохранили товарный вид. 

«Лилии самые аллергенные, нельзя их дарить. Остальные - менее. Розы можно, тюльпаны. Гвоздики в принципе можно, но в меньшей степени - там тоже могут быть аллергены», - добавил аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

В праздничную субботу, 8 марта, москвичей ожидает весенняя погода, которая будет на 5 градусов выше климатической нормы, столбики термометров за окном покажут от +4 до +8 градусов.

#аллергия #цветы #иммунолог #Совет #8 марта #наш эксклюзив #Букет #розы #тюльпаны #лилии
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