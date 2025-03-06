В МВД опровергли новость о штрафах за превышение средней скорости

В МВД России опровергли информацию о работе над созданием штрафа за превышение средней скорости между камерами, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», - написала она в своем Telegram.

Подобные сообщения о возможном наказании за превышение появились накануне в ряде Telegram-каналов и отечественных СМИ. Ирина Волк в заключение также призвала обращаться к официальным источникам за проверенной информацией.

Напомним, такая мера уже обсуждалась в 2023 году, тогда в министерстве также выступили категорически против.