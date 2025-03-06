МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В МВД опровергли новость о штрафах за превышение средней скорости

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что позиция МВД по этому вопросу остается неизменной.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 14:17:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В МВД России опровергли информацию о работе над созданием штрафа за превышение средней скорости между камерами, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», - написала она в своем Telegram.

Подобные сообщения о возможном наказании за превышение появились накануне в ряде Telegram-каналов и отечественных СМИ. Ирина Волк в заключение также призвала обращаться к официальным источникам за проверенной информацией.

Напомним, такая мера уже обсуждалась в 2023 году, тогда в министерстве также выступили категорически против.

#в стране и мире #водители #Ирина Волк #штрафы #МВД России #средняя скорость #Превышение скорости
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 